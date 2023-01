Gastheer Adrie (82) geniet van elke dag op de ijsbaan in Houten: ‘Maand lang ijspret gehad’

Adrie is één van de vijf ijsmeesters van Rond on Ice in Houten, de ijsbaan op Het Rond die na twee coronawinters de afgelopen weken weer duizenden schaatsers op de been brengt, niet alleen uit Houten maar ook uit omliggende plaatsen als Nieuwegein, Vianen en zelfs de stad Utrecht.

Geoefende schaatsers gaan bij voorkeur naar de Vechtsebanen. In het centrum van Houten zijn het vooral ouders met kinderen die zich aan een rondje wagen, of ouderen die het leuk vinden eindelijk weer eens echt ijs onder hun schaatsen te voelen.

Quote Elke dag hebben we dik 400 mensen op de baan, en dat 26 dagen in totaal Adrie van Brenk

Twee keer lukte het de ijsmeesters niet dat echte ijs te maken, toen bleef de baan noodgedwongen dicht. Oudejaarsdag gebeurde dat bijvoorbeeld, niet eens omdat er de zachtste jaarwisseling ooit op volgde. De hoge temperaturen waren niet de spelbreker, regen en wind waren dan wél volgens Marilou Jens namens de stichting die de ijsbaan heeft neergelegd.

Energielasten

Voor de helft is dat gebeurd met financiële steun van de winkeliers. ,,Elke dag hebben we dik 400 mensen op de baan, en dat 26 dagen in totaal. We denken dat het genoeg oplevert om uit de kosten te komen. Alles wordt duurder, ook de energielasten stijgen. Of de baan er de volgende winter weer ligt, zien we dan wel weer.’’

Zaterdag beleeft de curlingcompetitie zijn finaledag. Behalve de eer valt er een gouden bezem te winnen. Zondag is er dan nog een laatste dagje vrij schaatsen. ,,Dan hebben we een maand lang een hoop ijspret gehad en is het mooi geweest’’, zegt ijsmeester en gastheer Adrie. ,,Ik hoop dat het voorjaar dan snel komt. Tijd om weer lekker te gaan fietsen.’’

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.