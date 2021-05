Gebrekkige samenwerking leidde tot urenlang wachten totdat Gökmen Tanis kon worden opgepakt

Als Gökmen Tanis op 18 maart 2019 om 10.41 uur het vuur opent in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht is de paniek groot. Enkele ogenblikken later wordt de meldkamer overspoeld met telefoontjes. Hulpdiensten spoeden zich naar de tram om eerste hulp te verlenen, de politie gaat meteen op zoek naar de schutter. Gezien de hoeveelheid en de ernst van de meldingen ontstaat het beeld dat op meerdere plekken in Utrecht wordt geschoten en er sprake is van een terroristische aanslag. De politie houdt rekening met een vervolgaanslag.