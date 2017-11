Gebruikers cultuurcentrum Spectrum zoeken naar alternatieve locaties

De Veenendaalse volksuniversiteit is een van de gebruikers van Spectrum. ,,De cursussen zijn bij ons al begonnen’’, vertelt Rein Bijkerk namens het bestuur. ,,Dit kwam voor ons als een grote verrassing. We moeten nu snel proberen om andere locaties te vinden voor onze cursussen zodat die ergens anders door kunnen gaan. En we moeten ook alle cursisten benaderen, daar zijn we wel even druk mee. Dat vraagt ook wat improvisatievermogen, maar ik ga er vanuit dat de gemeente daar ook in mee gaat denken.’’

Onverwacht

Ook voor secretaris Jacco van der Weerd van het Veenendaalse Filmhuis kwam het nieuws van de sluiting van Spectrum volkomen onverwacht. ,,We draaien doorgaans in het weekeinde films, dus we zijn niet direct getroffen. Maar we vrezen wel dat het komende zaterdag en zondag niet doorgaat. We weten niet hoe lang de sluiting gaat duren. Voor komend weekeinde hadden we al aardig wat reserveringen, die mensen moeten we nu gaan benaderen dat het mogelijk niet doorgaat.’’