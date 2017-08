Gebruikers Oude Theresiaschool zien waardering dolgraag verzilverd

Maar hoe leg je een gemeentebestuur uit dat de acht gebruikers van DOTS (De Oude Theresiaschool) aan de Gregoriuslaan in Bilthoven-Noord de gemeente wel degelijk helpen te besparen op het budget voor het sociaal domein?

Cijfers ontbreken, omdat het gewoon niet in cijfers is uit te drukken. Begrip en waardering zijn er binnen de Biltse gemeenteraad, maar het is vooralsnog onvoldoende om DOTS een definitieve plek in Bilthoven-Noord te geven. Op 12 september wordt de toekomst van DOTS besproken tijdens een informatiebijeenkomst, belegd door de gemeente.

De oude Theresiaschool wordt sinds acht jaar bewoond door fotograaf Bea Blauwendraat, de kunstenaars Int Schüssler, André Belderbos, Iris van Haaren, Margo de Jong en Marjon Wensink, psycholoog Xandra Dielen en psycholoog en shiatsu-therapeut Frank van Haaren. Een volgens eigen zeggen unieke kruisbestuiving van beroepen die één gezamenlijk doel hebben: de bezoekers van de lesgroepen, sessies en cursussen zich beter laten voelen.

Erg lastig

Blauwendraat heeft haar fotostudio in de oude school. Ze is niet alleen fotografe, maar krijgt ook kwetsbare, stervende mensen over de vloer die een mooie foto willen laten maken voor de familie. Het is volgens haar erg lastig om de gemeenteraad te overtuigen van de belangrijke sociaal-maatschappelijke rol die de acht gebruikers van de oude school vervullen. Daarnaast is de fotostudio dependance voor Het Kunstenhuis in De Bilt. ,,Het geld speelt uiteindelijk een belangrijke rol voor de gemeenteraad.’’

Dat ziet raadslid Connie Brouwer (Beter De Bilt) ook in. Ze lobbyt al een tijd binnen de gemeenteraad om meer draagvlak te krijgen voor DOTS. ,,Wat hier ontstaat, is een mooie vorm van nieuwe economie: een kleinschalig, buurtgericht initiatief van actieve burgers.’’

Kwetsbare mensen uit de buurt worden volgens haar op een heel natuurlijke manier opgevangen. De acht gebruikers zouden die functie zelfs graag uitbreiden.

,,We zoeken nu naar die ene ontbrekende schakel, de missing link, tussen dat wat wij doen en de gemeenteraad’’, zegt Van Haaren. ,,Dat is voor ons ook een ontdekkingstocht. We voorzien in een behoefte. Het wordt drukker hier. Mensen weten ons steeds meer te vinden.’’

Kunstdocent de Jong krijgt veel kinderen in haar atelier. Die lopen weg met haar, gezien de vele tekeningen met bedankjes aan de muur.

Wethouder Hans Mieras is al een keer op bezoek geweest bij DOTS en was volgens Blauwendraat weg van het werk dat er wordt verzet. Maar het komt volgens Brouwer uiteindelijk wél op de gemeenteraad aan die de beslissing neemt. Brouwer neemt als voorbeeld de piramide van het sociaal domein waarbij burgerkracht de basis is. Pas aan de top wordt de specifieke zorg genoemd. DOTS is volgens haar die burgerkracht. De uitdaging ligt er volgens Brouwer nu in om de raad ervan te overtuigen dat DOTS de gemeente uiteindelijk geld bespaart.

Verhuizen

,,Verhuizen? DOTS is hier organisch gegroeid’’, stelt Blauwendraat. ,,Dat verhuis je niet zomaar. Het is juist de kruisbestuiving die DOTS zo bijzonder maakt.’’

Vanuit de schilderles bij De Jong komen bezoekers bijvoorbeeld snel in contact met een docent die yogalessen geeft of met een psycholoog als daar behoefte aan is. Dat maakt DOTS uniek.