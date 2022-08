Gecompliceerd gaslek houdt brandweer en Stedin uren bezig in felle zon: ‘Zware klus met deze warmte’

Vuurwerk­show tijdens Bloemencor­so Leersum afgelast wegens droogte

Een vuurwerkshow die zaterdagavond zou worden gehouden in het Utrechtse Leersum gaat niet door vanwege brandgevaar. ,,Op last van de Veiligheidsregio Utrecht kan helaas het vuurwerk niet doorgaan. Dit is in verband met de droogte niet veilig”, laten de organisatoren weten.

12 augustus