Gecrashte Porsche was gehuurd, bestuurder is nog steeds zoek

De Porsche Panamera die vannacht in Nieuwegein is gecrasht , was gehuurd bij een Rotterdams autoverhuurbedrijf. De bestuurder is nog steeds spoorloos.

Volgens de eigenaar van Money Cars uit Rotterdam is de politie sinds het ongeluk dat aan het einde van de nacht gebeurde, nog niet bij hem langs geweest om in de administratie te kijken wie de auto gehuurd heeft. ,,Ik moest via een appje van een vriend in Utrecht horen dat de auto verongelukt is. Aan de foto te zien is er niks meer van over. Maar officieel weet ik nog steeds niets.’’

De witte Porsche uit 2010 met een nieuwwaarde van 133.540 euro raakte vanmorgen in alle vroegte op de Plettenburgerlaan in Nieuwegein twee bomen en een lantaarnpaal en liet een enorme ravage achter. De onderdelen van de auto lagen over honderden meters verspreid over de weg.

Volledig scherm Porsche Nieuwegein © 112mediautrecht

Huissleutels

Toen de politie bij het wrak aankwam, was de bestuurder al gevlogen. Op Facebook deed de politie wel een oproep: ‘Oh bestuurder, we hebben je huissleutels gevonden, zou je ze op willen halen op bureau Nieuwegein?’

Bij de verhuur van zo’n dure auto gaat de verhuurder niet over een nacht ijs, zegt hij ,,We halen de persoon door een systeem waarin we kunnen zien of die eerder onvoorzichtig met een dure huurauto is omgegaan. Een keer door rood of te hard rijden en je krijgt geen auto meer mee.''

Hoge borgsom

Daarnaast ligt de borgsom bij het huren van een auto van ruim een ton tussen de 2.500 en 5.500 euro. ,,Die ziet de huurder waarschijnlijk niet meer terug. En daar komt in ieder geval nog het een en ander bij vanwege de nalatigheid. Hij heeft de auto toch achtergelaten.’’ Of de auto goed verzekerd is, weet hij niet. ,,Ik verhuur ’m namens de eigenaar van de auto, die gaat daarover.’’

De baas van Money Cars vermoedt dat de bestuurder wellicht toch te onervaren was om zo’n snelle auto aan te kunnen. ,,Hij is waarschijnlijk de macht over het stuur verloren. Meestal onderschatten ze het aantal paardenkrachten van zo’n auto.’’

Begin deze maand crashte in Utrecht ook al een dure, gehuurde auto. Deze was van het Utrechtse bedrijf Deluxury Cars. Op de Bostondreef reed de dure Mercedes tegen het bestelbusje van een 48-jarige man, ,,We doen er echt alles aan om te zorgen dat zoiets niet gebeurt.’’ In koor met zijn Rotterdamse collega zegt de baas van Deluxury Cars: ,,We werken keihard om een goed bedrijf op te bouwen en dan gebeurt ons dit.’’