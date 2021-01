Gedenkplaatje op bank voor overleden Sam (18) bekrast: ‘Wie dit doet, heeft geen hersens’

in beeld Nagenieten: zo genoot Utrecht gisteren van de sneeuw

17 januari Ook al was het voor slechts een paar uur, toch was het gisteren aan het einde van de middag genieten geblazen in het dunne laagje sneeuw dat de Utrechtse regio bedekte. Inmiddels is de eerste regen alweer in aantocht. Gelukkig hebben we de foto's nog.