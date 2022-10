Gedeputeerde Arne Schaddelee ‘overwerkt’: taken overgedragen aan collega’s

Colinda (27) is juf, dus kreeg ze voorrang in dit wooncom­plex: ‘Ik ben dankbaar voor deze kans’

Binnen één jaar na inschrijving al een sociale huurwoning krijgen, het lukt weinigen. Maar basisschoollerares Colinda van der Ende is een uitzondering. Zij krijgt voorrang omdat ze een vitaal beroep uitoefent. De verhuizing had heel wat voeten in de aarde, maar sinds deze week kan ze gaan genieten van haar nieuwe stulpje in Utrecht.

