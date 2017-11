Gedeputeerde: niks mis met verkoop van grond bij vliegbasis Soesterberg

De stukken grond werden uiteindelijk voor 600.000 euro aangeboden, terwijl de provincie er 750.000 euro per stuk voor had kunnen vragen, vindt de PVV. De gedeputeerde Maasdam wees dat van de hand. ,,Er zijn taxatierapporten van de grond en alle bedragen daarin lagen onder de vraagprijs die uiteindelijk is gehanteerd. De afgesproken prijs is vertrouwelijk, maar lag niet ver van de vraagprijs.”

Wel geeft ze toe dat één persoon, die al voor de verkoop zijn interesse had getoond, uiteindelijk niet is geïnformeerd over de biedingen. ,,Helaas, deze man is inderdaad niet geïnformeerd. We hebben, toen hij zich meldde in augustus, onderzocht of de procedure dan onrechtmatig is verlopen en de conclusie was dat dat niet zo was”, stelde gedeputeerde Maasdam maandagavond in de Statenvergadering. De provincie heeft ook een advocaat hier nog advies over gevraagd, die dat ook geconcludeerd zou hebben.