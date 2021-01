Gedetineerde gooide hete olie over bewaker in gevangenis Nieuwegein en stak ander neer, FNV wil onderzoek naar ‘schokkend incident’

Het incident gebeurde rond 14.00 uur op nieuwjaarsdag. De twee bewakers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar waren niet levensgevaarlijk gewond. Eén van de bewakers is alweer thuis. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek in de gevangenis in Nieuwegein. De verdachte is direct naar een andere inrichting verplaatst. Dat is een standaard maatregel. De directie van de gevangenis heeft aangifte gedaan, wel geanonimiseerd overigens.