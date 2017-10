Gedichten voor eerste bewoners nieuw Utrechts wijkje Zijdebalen

VideoDe Utrechtse dichter Ruben van Gogh overhandigde vandaag gedichten aan drie bewoners van de nieuwe Utrechtse woonwijk Zijdebalen. In de gedichten lezen bewoners over de geschiedenis van het gebied waar ze wonen.

,,Dit is weer eens wat anders dan Woezel en Pip", zegt Linda Meijer. ,,Dit gaan we straks even lezen Rosa. Kom maar even kijken", zegt ze tegen een klein meisje in een konijnenshirtje die verlegen om de hoek kijkt. ,,Wat leuk dit. We gaan het zeker toevoegen aan ons repertoire."

Linda Meijer en haar dochter Rosa wonen in de een nieuwe stadswijk aan de rand van de binnenstad. Zijdebalen maakt deel uit van de historische Bemuurde Weerd. Twee appartementencomplexen zijn al af, een derde is nog in de maak. De gedichten van Van Gogh gaan over de geschiedenis van deze omgeving. Hij loopt door middel van zes gedichten door de jaren heen: ze beginnen bij de oude Bemuurde Weerd en eindigen bij Kytopia.

Geheimen

,,In elk gedicht verdwijn je even in het verleden", vertelt Van Gogh. ,,Mensen weten zo weinig over Utrecht. De stad heeft heel veel geheimen. Vroeger zat op de plek van de Zijdebalen bijvoorbeeld één van de grootste Renaissancetuinen van Nederland."

,,Aan de ene kant vind ik het heel leuk om hier te wonen", vertelt bewoonster Petra ten Brinke. ,,Maar aan de andere kant vind ik het ook zonde dat die geschiedenis er niet meer is." Een buurvrouw is het daarmee eens. ,,Wij woonden eerst in Maarssen en fietsten hier altijd langs. Het was vroeger echt een superplekje. Daarom vind ik deze gedichten een leuk concept. Ik ga ze zeker lezen."

Dichter Ruben van Gogh deelt de eerste exemplaren van zijn nieuwe poezie-zesluik uit aan de nieuwe bewoners van Zijdebalen

Informatieve toon

Van Gogh heeft nu thuis een 'bescheiden stapel' Zijdebanen-literatuur liggen. ,,Omdat ik me van te voren heel erg heb ingelezen, hebben de gedichten een soort informatieve toon. Die toon heb ik door alle zes gedichten vast gehouden. Dit verschilt wel erg met wat ik normaal schrijf: dan is de toon elk gedicht anders."