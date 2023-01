Geduld is op van omwonenden golfcentrum: ‘Ga nu echt handhaven, burgemeester!’

Gemeente De Bilt en eigenaren golfcen­trum Noorder­park op ramkoers: ‘We gaan gewoon open’

De gemeente De Bilt en het nieuwe golfcentrum in het Noorderpark liggen op ramkoers. De eigenaren willen zaterdag, na vele malen uitstel, hun golfcentrum openen, maar vinden De Bilt op hun weg. Het golfcentrum kan pas open als alles helemaal gereed is, zegt de gemeente. ,,We gaan gewoon open”, aldus de eigenaar.

25 januari