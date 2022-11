‘Geef jouw warmte door’: gemeente vraagt inwoners energiekorting te doneren voor inzet bespaarcoaches

In november en december krijgen alle huishoudens in Nederland een tegemoetkoming in de energiekosten van twee keer 190 euro. Wie dat geld wil afstaan, bijvoorbeeld omdat hij nog een vast energiecontract heeft of omdat hij in een goed geïsoleerd huis met zonnepanelen woont, kan het geld via het fonds doorgeven aan huishoudens die daarmee direct hun energierekening kunnen verlagen.