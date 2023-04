Geen 18? Dan kun je in Utrecht vaak niet naar een Koningsdagfeest: ‘Ik vind het een beetje krom’

Nederpop, house, techno of Elvis: tijdens Koningsnacht en -dag in Utrecht is er voor ieder wat wils. Of nou ja, vooral voor volwassenen, want meer dan de helft van alle muziekevenementen in de binnenstad werkt met een minimumleeftijd. ,,Zéker oneerlijk!”