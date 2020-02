Geen 25 maar slechts 5 minuten in de MRI-scan dankzij Utrechtse onderzoekers

Update Twijfels blijven over kroongetui­ge in zaak Taghi

16:32 In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp is vandaag het proces tegen de liquidatiebende van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki voor het eerst sinds hun aanhouding hervat. Tijdens het proces werd duidelijk dat twijfels over de betrouwbaarheid van kroongetuige Nabil B. voorlopig niet zijn weggenomen. Ook werd duidelijk dat het OM er veel aan is gelegen de kroongetuige te beschermen.