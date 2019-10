Geen aangepaste woning voor ALS-patiënte Nathalie: ‘Ik zit in een rolstoel en moet nu drie trappen op’

Het 28 januari, twee weken na haar eerste doktersbezoek, als Nathalie het nieuws te horen krijgt. ,,Mijn zus en haar man hebben mij gepusht om toch naar de dokter te gaan en toen ging het allemaal heel snel. ALS. Ik stortte totaal in, want het kwam als donderslag bij heldere hemel. Ik wist dat er iets mis was: Ik viel af en toe op de grond en had last van mijn benen, maar ik dacht dat het stress was.” Nathalie vertelt het met enige moeite; de ziekte heeft in die acht maanden haar tol geëist. ALS is een aandoening die ervoor zorgt dat je spieren één voor één uitvallen. Hierdoor gaat praten, bewegen en ademen op den duur niet meer. Gemiddeld leven mensen nog 3 tot 5 jaar na de diagnose.