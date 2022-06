Geen appartementencomplex of kantoorpand: hier in Utrecht komt straks een gloednieuwe molen te staan

Al van jongs af aan zit de liefde voor molens er diep in bij Paul Groen (52). Die imposante wieken, die gigantische tandwielen die maar rond bleven draaien: het liet diepe indruk op hem achter. ,,Mijn moeder was me als kind altijd al kwijt omdat ik naar de molen achter de supermarkt stond te kijken, het had een bepaalde aantrekkingskracht op me. Later ben ik daar zelfs nog als hulpje aan de slag gegaan.’’