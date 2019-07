Geen asielkitten voor Tonny (76): ‘Ze is afgewezen op haar oude gezicht’

Toch wordt de keuze of een baasje en dier bij elkaar passen, in eerste instantie gedaan op basis van het gevoel dat de baliemedewerker heeft. „De baliemedewerker die deze mevrouw te woord heeft gestaan, werkt zo’n 35 jaar in dit asiel en is door schade en schande wijs geworden. Dat wil niet zeggen dat een keuze altijd goed gemaakt wordt.” Maar wat is dan de reden dat Tonny haar gewenste kitten niet meekreeg? „Ik heb begrepen dat de baliemedewerker twijfelde over de fysieke gesteldheid van mevrouw. Een kitten hebben gaat over meer dan het aaien en voeden: je moet snel kunnen handelen, direct naar de dierenarts als het niet goed gaat. Als wij daar twijfels over hebben, is de kans groot dat de kitten weer bij ons terugkomt en dat willen we niet. Bij twijfel, plaatsen we niet.”



Dat betekent volgens Dielessen níet dat Tonny ongeschikt is als baasje. „Ik geloof direct dat ze goed met dieren is, daarom hebben we haar een kat aangeboden die in onze ogen wél zou kunnen matchen. Die wilde ze niet.”