Geen avondspreekuren bij Wijkse huisartsen

Drie jaar geleden maakten inwoners van Wijk bij Duurstede kenbaar dat ze graag zouden zien dat huisartsen avondspreekuren gingen draaien. Reden: ze vonden de afstand naar een huisartsenpost te groot en problematisch. Wie geen auto heeft, is voor de rit naar Houten aangewezen op het openbaar vervoer. Voor de zorgverzekeraars en het gemeentebestuur waren avondspreekuren in Wijk geen bezwaar, maar de huisartsen zagen het niet zitten om die diensten te draaien. Dat is volgens GroenLinks-wethouder Wil Kosterman nog steeds zo. Twee Wijkse huisartsengroepen lieten weten er geen geld en menskracht voor te hebben. De aanleiding om extra spreekuren met de huisartsen te bespreken, was een vraag van SP-raadslid Gert de Heus. Hij vroeg zich af of het bestaande systeem niet op de schop moet.