Geen bom, maar ontplofte boom zorgt voor paniek en enorme ravage: ‘Houtsnippers lagen in de woonkamer’

Jonge klimkampi­oen Sabina (16) mikt op de Olympische Spelen van Parijs: 'Heel soms ben ik bang’

Nederland heeft er een topsporter bij. Sabina van Essen (16) uit De Bilt won afgelopen weekeinde in Delft het NK boulderen voor senioren. Deze klimsport is sinds Tokyo olympisch en in 2024 wil ze er in Parijs bij zijn. ,,Maar druk wil ik niet voelen. Ik doe mijn best en heb plezier.’’

31 mei