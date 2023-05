Geen coalitie met BBB, dus stevent provincie Utrecht af op ‘oude’ bestuur plus de VVD

Krijgt Utrecht nu een provincie­be­stuur vol met rechtse partijen? BBB in gesprek met zes andere fracties

Het is duidelijk dat de BoerBurgerBeweging en GroenLinks niet samen aan het roer van de provincie Utrecht willen staan. Daarom wordt onderzocht of een bestuur van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt haalbaar is.