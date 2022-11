Geen feestje zonder eigen biertje... en Sharon Dijksma weet ze zeer behendig te tappen

column ‘Iedereen kan goede sier maken door het op te nemen voor knuffelba­re species, maar PvdD kiest voor de rat’

Bij het junkenbankje op het Lucasbolwerk zag ik een rat. Dat is nauwelijks het vermelden waard, want het stikt er van de ratten. Maar meestal rennen ze schielijk de bosjes in zodra ze een mens in de smiezen krijgen, terwijl deze rat zo doodgemoedereerd rondkuierde dat het leek alsof ie aan ’t flaneren was. Beetje snuffelen, beetje trippelen, beetje knagen: rustig aan, ouwe.

10 november