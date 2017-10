Geen flitspaal op Amersfoortseweg in Doorn

Het is wethouder Henk Veldhuizen niet gelukt om een flitspaal naar Doorn te halen. De VVD heeft er vragen over gesteld. ,,De provincie gaat over de flitspalen’’, weet ook raadslid Evert de Boer ,,Er wordt al enige tijd geklaagd over de snelheid. We willen graag weten waarom deze weg niet is aangewezen voor een flitspaal. In de wandelgangen heb ik al gehoord dat er nog geen dodelijke ongevallen zijn gebeurd. Dat is kennelijk op andere wegen wel het geval.’’