Geen gebreken aan Galgenwaard gevonden: FC Utrecht speelt gewoon thuis tegen VVV

Stevige Utrechtse delegatie naar start Vuelta om alvast te proeven voor volgend jaar

16:39 Utrecht is dit weekeinde in vol ornaat present bij de start van de Vuelta in Spanje. Burgemeester Jan van Zanen, wethouder Klaas Verschuure en een forse delegatie uit het Utrechtse bedrijfsleven zijn erbij om sfeer op te snuiven en te kijken in de Spaanse keuken van het wielerevenement dat in augustus 2020 neerstrijkt in Utrecht en Noord-Brabant.