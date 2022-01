Geen grap: in dit dorp springt de brandweer op de fiets als het alarm gaat

Wat is er aan de hand? In het Utrechtse dorp Breukelen is slechts één brug over de rivier de Vecht en die wordt de komende maanden vervangen. De gemeente Stichtse Vecht plaatst weliswaar een tijdelijke brug, maar die pontonconstructie is alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. De brandweerauto kan vanuit de kazerne dus niet meer aan de andere kant van het water komen zonder een kilometerslange omweg.