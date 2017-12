Geen grootste kerstboom in IJsselstein dit jaar

Ma­ri­niers­feest­je: met honderdzestig man bij FC Utrecht – Feyenoord

18:13 Al vijf jaar bezoekt een groepje mariniers in uniform FC Utrecht – Feyenoord, maar nooit was deze wedstrijd zo speciaal als dit seizoen: het duel valt zondag precies samen met de oprichtingsdatum van het korps. Met 160 man in uniform vullen de elitetroepen zondag een groot deel van vak G.