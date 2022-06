Geen kamer? Waarom de universiteit ‘internationals’ afraadt te komen: ‘Het komt niet altijd goed’

,,Het aanbod kamers dat we voor internationale studenten reserveren is zo goed als volgeboekt en de kamernood in Utrecht is heel groot. Je kan in een lastige situatie terechtkomen als je zonder huisvesting vlak voor het nieuwe collegejaar naar Utrecht afreist in de veronderstelling dat het wel goed komt. Daarom adviseren we om je komst naar Utrecht en daadwerkelijke inschrijving te heroverwegen als je nog geen kamer hebt.’’