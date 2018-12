Geen nader onderzoek naar ‘hardhandige’ aanhouding Michael P.

Het gerechtshof in Arnhem ziet geen reden om politieagenten te horen die betrokken waren bij de arrestatie van Michael P., de man die is veroordeeld voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Wel is nader onderzoek naar de seksuele belevingswereld van P. toegezegd.

P. heeft tijdens die arrestatie naar eigen zeggen klappen gekregen. Hij zou ook niet op zijn rechten zijn gewezen. Daarom gingen zijn advocaten in hoger beroep tegen de 28 jaar cel en tbs die de rechtbank in Utrecht eerder dit jaar oplegde. Vanwege de onrechtmatige arrestatie zou zijn straf gematigd moeten worden, oordeelden zij.

Nader onderzoek niet nodig

De hardhandige arrestatie gebeurde doelbewust, omdat de politie dacht dat Faber mogelijk nog in leven was en P. hen naar haar kon brengen. Het arrestatieteam was op pad gestuurd met de boodschap ‘stevig aanpakken, maar de grens ligt bij geweld’. P. zegt dat het arrestatieteam zijn schouder heeft gebroken.

Volgens het hof blijkt op geen enkele wijze ‘dat door de plaatselijke top van het Openbaar Ministerie en de politie opdracht gegeven is of is ingestemd met de toepassing van fysiek geweld tegen de verdachte’. Daarom is nader onderzoek naar de arrestatie volgens het hof niet nodig.

Het verzoek om nog een andere getuige te horen, werd wel toegewezen. Deze medebewoner van de kliniek in Den Dolder waar Michael P. resocialiseerde moet meer duidelijkheid geven over uitlatingen van P. toen zij een half jaar voor de moord op Anne Faber in het bos waren. Over een passerende hardloopster zou P. tegen hem hebben gezegd: ‘Die gaan we pakken, maar dan moet ze wel dood.’

Seksuele belevingswereld

Michael P. moet zich onderwerpen aan een nader onderzoek naar zijn ‘seksuele belevingswereld’. Daarover liet de man die Anne Faber verkrachtte en vermoordde, tot nu toe weinig los.

Het gerechtshof in Arnhem wees vandaag het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) toe om meer duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen van Michael P. In 2010 verkrachtte hij twee jonge meisjes op gruwelijke wijze en vorig jaar doodde hij Anne Faber nadat hij haar had verkracht.

P. heeft tijdens de verhoren en de rechtszaak in Utrecht eerder dit jaar weinig losgelaten over de redenen waarom hij vrouwen verkrachtte. In het Pieter Baan Centrum in Utrecht wil het OM meer over zijn motieven en beweegredenen te weten komen.