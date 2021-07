Geen Pamela Anderson in het Utrechtse Griftpark, wél een grote show van wereldster Hans Klok

Utrecht één na duurste provincie om te huren (en zoveel kost een huurwoning nu)

14 juli Utrecht is de op één na duurste provincie in Nederland om een woning te huren. Een huurhuis kost hier per vierkante meter 16,69 euro. In veel plekken in het land daalden de huurprijzen de afgelopen maanden juist, maar in Utrecht bleven de prijzen gelijk.