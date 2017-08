Geen paniek! Schaatsen op droge Leersumse Veld gaat vast lukken

Geen paniek. De waterstand in drie plassen van het Leersumse Veld bij Leersum is dan wel behoorlijk laag, maar het is volgens boswachter Corien Koreman beslist niet zo dat er komende winter niet geschaatst zou kunnen worden.

Op Twitter vragen veel bezoekers van het natuurgebied zich af of er niet iets aan de hand is. Waarom staat het water zo enorm laag? Er staan foto's bij waarop te zien is dat de Blonde d'Aquitaine koeien midden in de plas staan en daarbij de voeten nagenoeg droog houden.

Droge zomer

Corien Koreman geeft ontspannen uitleg. Er is geen enkele reden tot paniek. ,,Ja, we hebben een heel droge zomer gehad. Maar vergeet ook niet dat we een droge winter hebben gehad. De drie plassen zijn afhankelijk van regenwater. Verdamping door bomen speelt uiteraard ook een rol.''

De bomen nemen water op rondom de plassen en verdampen dat door de warmte weer via de bladeren. Het is een fenomeen dat zich elke goede zomer herhaalt.

Voor de flora en fauna is de lage waterstand in de plassen overigens ook niet alarmerend, stelt boswachter Koreman de bezoekers gerust. Nu nog een lekkere natte herfst en de plassen staan er weer gevuld bij. Dan is het alleen nog wachten op een stevige winter en er kan weer geschaatst worden op de plassen.