Geen passantenhaven op Eiteren in IJsselstein

Het plan voorziet in twaalf kadewoningen, vier twee-onder-één kapwoningen en twee vrijstaand/geschakelde woningen in de prijsklasse van 375.000 euro tot 650.000 euro met grotendeels parkeren op eigen terrein van de eerste auto. Voor de eventuele tweede auto kan een plaats in parkeergarage Eiteren worden gehuurd.

De rest van de raad schoot het idee aan flarden. Zo gaf Menno Bosma (GroenLinks) aan dat er vroeger een meubelfabriek stond er dus ook geen zichtlijn was en betwijfelde Joop van Well (SOFIJ) de noodzaak van nog meer aanlegplaatsen, omdat de nabijgelegen IJsselkade al amper vol ligt. Ook wees Van Well evenals Nico Slob (LDIJ) erop dat het oorspronkelijke plan woningbouw was en geen haven. Jeanette de Neijs (PvdA) en Bas van der Horst (VVD) wezen vooral op de kosten en het feit dat een andere bestemming een vertraging van 1,5 jaar zou opleveren.