Geen plek voor ‘te grote fiets’ in fietsenstalling Utrecht Centraal

Video Veel histori­sche onjuisthe­den in spektakel­film Redbad over Slag bij Dorestad

18:22 Over ruim twee weken gaat de spektakelfilm Redbad over de Slag bij Dorestad in première. Veel Wijkenaren kijken uit naar de voorpremière en daarna nog acht voorstellingen in het Calypso Theater in Wijk bij Duurstede. Gelijktijdig komen er twee boeken over deze Friese koning op de markt.