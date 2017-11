Geen problemen gesloten poortjes Utrecht CS

VideoDe eerste ochtendspits met gesloten toegangspoortjes op het station Utrecht Centraal is zonder problemen verlopen. De NS had extra mensen ingezet om reizigers te helpen en vragen te beantwoorden.

Volgens een woordvoerder verliep het 'vlekkeloos.' ,,Het was druk. Maar we merkten dat veel forenzen gewend zijn aan gesloten poortjes. Voor de meesten was het ook geen verrassing. De extra mensen die zijn ingezet blijven wel de hele dag beschikbaar voor vragen.''

Vanaf maandagochtend zijn de poortjes op station Utrecht Centraal definitief dicht. Niet alleen reizigers, maar ook mensen die iemand wegbrengen of om een andere reden in het station willen zijn, moeten dan een ov-chipkaart hebben om er binnen te komen.

Ticket

In de vroege ochtend stonden er hier en daar nog een aantal poortjes ‘gewoon’ open, zoals in de Noordertunnel en in de Stationshal. ‘Dames en heren, op dit station zijn de poortjes in werking. Houd uw ticket bij de hand’, wordt omgeroepen in de stationshal wanneer de poortjes definitief dicht zijn.

Een enkeling was kennelijk niet op de hoogte van de afsluiting van de poortjes. ,,Maar ik heb geen pas, ik heb geen pas!’’, roept een man wanhopig als hij bij de poortjes aankomt. Een NS-medewerker wijst de man erop dat hij toch echt zal moeten inchecken met een geldig vervoersbewijs, waarop de man boos wegloopt. Een Engelssprekende man zonder ov-chipkaart probeert snel achter iemand aan te hollen door de poortjes heen, maar hij wordt betrapt en teruggestuurd door het speciaal voor de gelegenheid aanwezige NS-personeel. Gehuld in een NS-shirt houden zij extra toezicht bij de poortjes.

Uitzwaaien

Mensen die naar de winkels willen of iemand willen uitzwaaien kunnen zonder kosten binnen het uur weer uitchecken. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de passage zonder poortjes naast de stationshal.

De Nederlandse Spoorwegen hebben sinds 2014 al op 71 stations de toegangspoortjes gesloten. In Rotterdam gingen ze al in mei 2015 dicht. Op Amsterdam Centraal gebeurt dit later dit jaar.

Volledig scherm De poortjes op Utrecht Centraal zijn definitief dicht. © Wies van der Heyden

Volledig scherm In de Noordertunnel zijn nog twee poortjes geopend. Na half acht zijn deze ook gesloten. © Maarten Veenendaal Met het sluiten van de poortjes komt een einde aan een periode van experimenteren en overleggen. De poortjes staan er inmiddels ruim een jaar, maar waren afgezien van een korte proefperiode in het voorjaar nog altijd gedeeltelijk open. NS sloot in het voorjaar telkens meer poortjes, maar liet er tot nu toe steeds enkele open. Dat is vanaf deze ochtend voorbij.

Uitchecken

Volledig scherm Met borden en posters wordt de afsluiting van de poortjes op Utrecht Centraal duidelijk gemaakt. © Wies van der Heyden De sluiting van de poortjes betekent dat reizigers en andere passanten altijd een ov-chipkaart bij zich moeten hebben. Gevolg is ook dat mensen niet meer kunnen vergeten uit te checken. Mensen die slechts even in de stationshal willen zijn voor een boodschap, of om bijvoorbeeld iemand uit te zwaaien, moeten gewoon inchecken en kunnen binnen een uur weer uitchecken. Het bezoek is dan kosteloos. Wel moet er minimaal 20 euro op de ov-chipkaart staan om in te kunnen checken. Ook voor mensen die iemand willen uitzwaaien. Reizigers met een voordeelabonnement moeten minimaal 10 euro aan saldo op de pas hebben staan.

De restaurants boven in de OV-terminal vallen buiten afgesloten gebied. Gasten kunnen daar dus zonder inchecken langer blijven.

Buitenpassage

Volledig scherm In de Stationshal zijn in de vroege ochtend nog een aantal poortjes 'gewoon' open. © Wies van der Heyden Voor wie geen ov-chipkaart heeft, of niet wil in- en uitchecken en toch van het centrum naar de Jaarbeurszijde van het spoor wil, is sinds vorige week de buitenpassage langs de stationshal weer beschikbaar. Die was de afgelopen maanden dicht vanwege de bouw van het dak boven het nieuwe stationsplein.

Het sluiten van de poortjes moest wachten tot de bouw van het dak boven de passage zo vergevorderd was, dat het geen gevaar meer oplevert voor voetgangers. Dat is nu het geval. Wel moet de steiger nog worden afgebroken. Dat gebeurt eind deze maand. Dan zetten NS de poortjes in de directe omgeving nog weer even open.

Afsluiting

Met het sluiten van de poortjes op Utrecht Centraal, het drukste station van Nederland, is het poortjesproject vrijwel voltooid. NS heeft circa 80 van de 400 stations in Nederland voorzien van poortjes. Die zijn zo geplaatst dat 90 procent van de reizigers bij het in- of uitstappen daar doorheen moet.

De spoorwegen willen met de poortjes zwartrijden tegengaan en agressie voorkomen. Betrapt worden op rijden zonder kaartje is een belangrijke aanleiding tot agressie in de trein.