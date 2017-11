Geen samenwerking tussen RTV Utrecht en DUIC

Volgend jaar april vervalt de huidige licentie, die nu in handen is van de lokale tak van RTV Utrecht (UStad en Bingo FM). De omroep deed een aanvraag voor een nieuwe licentie, maar kreeg daarbij concurrentie van DUIC. Die wil, naast de al bestaande website en krant, nu ook lokale tv maken.



Bij meerdere aanmeldingen staat in de Mediawet dat het college van burgemeester en wethouders eerst moet proberen om de partijen te laten samenwerken. Verkenner Andra Leurdijk, adviseur in de media, heeft de afgelopen weken met beide partijen gesproken. Volgens RTV Utrecht en DUIC waren die gesprekken afzonderlijk van elkaar; een keer op locatie en daarna een paar keer telefonisch. Leurdijks conclusie is dat er geen basis is voor samenwerking.