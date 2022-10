Geen sneeuw op komst, maar komende zaterdag rijden er wel strooiwagens in Utrecht (en dit is waarom)

Politie maakt einde aan illegaal feestje nabij carpool­plaats in IJssel­stein

In IJsselstein is in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een schuur nabij de carpoolplaats. Zo’n 150 tot 200 bezoekers werden door de politie te verstaan gegeven met het feestje te stoppen.

17 oktober