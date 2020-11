Geen stervensdrukke supermarkt en tóch een vorstelijke maaltijd op tafel met het Quarantaine Kerstpakket

Dit is het goede moment voor zo’n initiatief, zegt Eveline Westeneng van plattelandswinkel De Achterdijk in Bunnik. Niet alleen waren eerdere soortgelijke acties in voorjaar, zomer en herfst succesvol, maar doordat nu de horeca op slot zit, blijven allerlei bedrijven met producten zitten. Variërend van fruitteler tot akkerbouwer, van imker tot kaasboer.