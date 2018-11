Geen tbs en lagere celstraf voor Utrechtse ontuchtpleger Bart C.

update OM sluit kroongetui­gen­deal met Tony de G. over liquidatie Jaïr Wessels

12:16 Het Openbaar Ministerie heeft een kroongetuigendeal gesloten met de 34-jarige Tony de G. uit Schiedam. Hij is een van de verdachten van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, die in 2017 in Breukelen werd vermoord. Dat betekent dat De G. bereid is het OM volledige openheid van zaken te geven, in ruil voor strafvermindering.