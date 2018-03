Geen treinverkeer tussen Utrecht en Rotterdam

Donderdag 22 maart Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:15 65 leerlingen van het Oosterlicht College in Nieuwegein gaan op bezoek bij negen verschillende bedrijven in dezelfde stad. Dit vanwege een zogeheten 'bliksemstage'. De bedoeling van de bezoekjes, die een initiatief zijn van jongerenorganisatie JINC, is om de kennis over de arbeidsmarkt bij kinderen te vergroten. Daarnaast moet het makkelijker worden voor kinderen om een nieuwe vervolgopleiding te kiezen. De leerlingen steken de handen uit de mouwen en helpen waar het nodig is. Ze gaan werken bij verschillende soorten afdelingen en in verschillende bedrijfstakken.