Geen voetballer geworden, maar wel naar de Tweede Kamer

Commentaar Voorrang op huurmarkt sympathiek, maar lost problemen niet op

10:54 Agenten, leraren en verpleegkundigen. Een samenleving kan niet zonder. Daar is iedereen het over eens. Maar deze groep voorrang geven op de huurmarkt in Utrecht, gaat een stap te ver. Het lost het probleem op de huurmarkt niet op en leidt tot afgunst.