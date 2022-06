Geen vossenjacht in provincie Utrecht: afschotverbod blijft (voorlopig) in stand

In augustus 2020 verleende het college van gedeputeerde staten van Utrecht een ontheffing aan de faunabeheereenheid. Daardoor werd het mogelijk om ‘s nachts vossen af te schieten op bepaalde plekken in de regio. Het ging om gebieden met veel weidevogels en pluimveebedrijven. Daar zouden de roodharige dieren namelijk veel schade aanrichten.

De beslissing leidde tot grote boosheid onder stichting De Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights. Volgens de dierenbelangenorganisaties was de noodzaak van de ontheffing onvoldoende onderbouwd. Zo was niet duidelijk hoeveel kippen ten prooi vallen aan de vos. Bovendien zou het gevaar voor weidevogels bijna zijn geweken, omdat het broedseizoen binnenkort achter de rug is. De dierenbeschermers werden door rechtbank Midden-Nederland in het gelijkgesteld.

Afschotverbod

De provincie legde zich daar niet bij neer en stapte naar de Raad van State. Tijdens een spoedzitting probeerde zij het afschotverbod van de Utrechtse rechtbank van tafel te krijgen. Dat is niet gelukt. ,,In afwachting van een definitieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak mogen vossen in de provincie Utrecht voorlopig niet worden afgeschoten", oordeelde de Raad vandaag. ,,Voor het beantwoorden van de vragen die in de hoger beroepen aan de orde worden gesteld, is nader onderzoek nodig”, staat in de uitspraak