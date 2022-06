Geen weg door het Leijense Bos in Bilthoven, maar zijn windmolens daar straks welkom?

Het was wederom een thema bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente De Bilt: de toekomst van het Leijense bos in Bilthoven. Het stuk natuur dat in eigendom is van de gemeente wordt elke paar jaar genoemd als een geschikte plek voor een randweg, die het verkeer ontsluit van de wijk De Leyen en de nieuwe te bouwen woningen in de Spoorzone in Bilthoven.