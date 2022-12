Geen zin om je kerstboom straks naar een inzamelpunt te brengen? Dan komt de gemeente hem ophalen

COLUMN De op een na mooiste kerststal van Nederland: een heerlijk allegaar­tje

Kijk, de allermooiste kerststal van Nederland stond natuurlijk in mijn ouderlijk huis. Elk jaar haalde mijn vader na het optuigen van de boom zijn exemplaar van zolder. In omvang was het een bescheiden stal: het kindje in de kribbe, Josef, Maria, drie heiligen, os, ezel, kameel, een paar schapen en een klein gezelschap boeren dat in helemaal niets op de herdertjes-die-bij- nachte-lagen leek.

