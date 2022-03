Geen zin om te gaan stemmen? Weet wel: de gemeente heeft eigenlijk best veel invloed op ons dagelijks leven

utrecht kiest Deze 3 partijen gaan nek-aan-nek in Utrecht, maar de kiezer twijfelt nog volop

Waar de verkiezingsstrijd in Utrecht de laatste jaren een nek-aan-nek race was tussen GroenLinks en D66, dingt deze keer ook de Utrechtse VVD mee in de strijd om wie de grootste wordt. ,,De linkse koers van de gemeente Utrecht staat mij niet aan.’’

11 maart