Gefrustreerde PVV Utrecht stemt niet op eigen partij in Eerste Kamer, maar op Forum

Het Utrechtse PVV-Statenlid René Dercksen heeft het helemaal gehad met zijn partij in de Tweede Kamer. Volgens hem heeft partijleider Geert Wilders vele kansen laten liggen, waardoor concurrent Forum voor Democratie in de kaart werd gespeeld. ,,Mensen die zich willen inspannen binnen de PVV, worden weggeduwd.’’

Tijdens de stemming in Provinciale Staten voor een nieuwe Eerste Kamer stemde de tweekoppige PVV-fractie vanmiddag op Forum voor Democratie, iets wat zeer ongebruikelijk is. Een statement, aldus Dercksen die wél de komende vier jaar voor zijn partij in Provinciale Staten wil blijven. ,,Jarenlang hebben wij landelijk de kans gehad om ons goed te organiseren. Dat hebben we laten liggen. Anderen, zoals Forum, hebben dat wel gedaan.’’

Wat Dercksen vooral steekt, is dat Wilders het organiseren van een ‘echte partij’ heeft laten lopen. Op dit moment is Wilders het enige lid. ,,Ook een thema als windmolens, dat lokaal enorm belangrijk is, heeft in Den Haag bij onze partij geen prioriteit gehad. Dit onderwerp is dan ook gekaapt door een ander. Wij zijn te veel eendimensionaal bezig geweest met de islam. Ook belangrijk, maar je ziet dat een breder spectrum voor een hoop kiezers aantrekkelijk is.’’

Eigen verkiezingsprogramma

Dercksen wil zich de komende jaren desondanks in de Staten blijven inzetten voor ‘ons eigen verkiezingsprogramma’. ,,Dat hebben we zelf geschreven. Daar houden we aan vast en we zullen blijven doen wat we al acht jaar gedaan hebben. Die inzet, to the point politiek bedrijven, wordt ook onwijs gerespecteerd door vriend en vijand op het provinciehuis.’’