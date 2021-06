Gehaat én geliefd in Bilthoven, maar wie is nou eigenlijk die koppige Gert van de Plus? ‘Hij gaat er volledig voor’

Ricky (25) was net vrij na twee overvallen, onderging een hersenope­ra­tie en sloeg meteen weer toe

10 juni Een weekend nadat Ricky B. (25), de beruchte ‘gespierde overvaller’, door de Utrechtse rechtbank in april op vrije voeten was gesteld, ging hij volgens het OM wéér de fout in. De Utrechter wordt ervan verdacht een ouder echtpaar twee keer in hun woning te hebben overvallen. Hij had zijn straf vervolgens in vrijheid mogen afwachten omdat hij herstellende was van een hersenoperatie.