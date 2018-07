Gehackte politica Hoek: ik zit niet in Oekraïne, maar gewoon in Vreeland

Indebuurt Deze club deelt 1000 euro uit aan mensen met een top-idee voor Utrecht

19:30 Duizend euro, handje contantje. Dat is wat je krijgt als je een pitch night van Awesome Utrecht wint. Daarvoor moet je wél eerst een goed idee hebben waarmee je Utrecht nóg ‘awesome'er’ (geweldiger) maakt. Daar wilden we natuurlijk meer over weten en dus spraken we twee van de twintig mensen achter Awesome Utrecht.