Gehuurde Lamborghini van drie ton in de prak gereden: ‘Huurder óf de chauffeur is de pineut’

Frites Atelier van topkok Sergio Herman in Utrechtse binnenstad gesloten

16:37 Frites Atelier in het centrum van Utrecht heeft na drie jaar zijn deuren gesloten. De frietjes werden voor het eerst in 2016 geserveerd, de laatste op 6 oktober dit jaar. De luxe frietzaak van topkok Sergio Herman komt volgens mede-eigenaar Pieter Munten op een andere locatie in de stad beter tot zijn recht.