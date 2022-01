Geiten Pjotter en Thomas hadden een heerlijk leven, maar opeens waren ze dood

Schade aan helling en berm in Wijk bij Duurstede, omleiding duurt drie weken

Er is grote schade aan de helling en berm langs de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede. Daarom is er vanaf dinsdag 10 januari een omleiding vanaf de Nieuweweg naar de Landscheidingsweg, Wijkerweg en Langebroekerdijk, dat meldt de gemeente.

