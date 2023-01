Gekrast in het contract, of toch niet? Medewerker Stadsbelang Utrecht is onterecht ontslagen

Hij ondertekende zijn arbeidscontract, maar zette een kras door het verbod op nevenactiviteiten. Daardoor was de overeenkomst verworpen, zei Stadsbelang Utrecht in de rechtbank. De ontslagen fractiemedewerker ontkende. De man eiste dat de politieke partij hem met terugwerkende kracht in dienst neemt en achterstallig salaris betaalt. De rechter deed uitspraak in oktober 2022 , maar deze is op 4 januari van dit jaar pas geopenbaard.

De werknemer trad op 1 april 2021 in dienst en werkte acht uur per week. Toen het contract afliep, kreeg hij opnieuw een jaarcontract aangeboden, ditmaal voor twaalf uur per week. In de overeenkomst staat een verbod op nevenactiviteiten. Wat in houdt dat de man geen betaalde of onbetaalde activiteiten mag verrichten naast zijn baan, zonder toestemming van zijn werkgever.