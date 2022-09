Geld lenen bij de gemeente tegen lage rente voor zonnepanelen of warmtepomp is populair

Politie doet inval in woning en treft ‘buurt­super­markt’ met tassen vol gestolen spullen en drugs aan

Een complete buurtsupermarkt troffen agenten woensdag aan in een huis aan het Ondiep in de Utrecht. In plaats van blikgroenten, pakken koekjes en melk stonden er echter tassen vol gestolen spullen ter waarde van tienduizenden euro’s. Ook lag er een grote hoeveelheid softdrugs.

